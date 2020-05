Toro scappa da un'azienda agricola, sedato e catturato

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, una pattuglia dei carabinieri ed il servizio veterinario dell'Ulss. Ampia mobilitazione nella prima mattinata di oggi, primo maggio, per la fuga di un toro di quattro quintali che è fuggito da un'azienda agricola di via Callurnana, a Salgareda. L'allarme per la fuga è scattato poco dopo le 8: l'animale fortunatamente non si è allontanato molto e si è fermato in un terreno agricolo. L'animale è stato narcotizzato dai veterinari e riportato presso la stalla.

