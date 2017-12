Coniglietto in pericolo la vigilia di Natale: i vigili del fuoco intervengono per salvarlo

TREVISO E' stato un intervento a dir poco singolare quello che i vigili del fuoco di Treviso si sono trovati a compiere nella tarda mattinata di domenica 24 dicembre. La chiamata al centralino chiedeva l'intervento dei pompieri per salvare la vita a un coniglio domestico finito in grave pericolo dopo essersi nascosto in una vecchia casa di via Campana, in pieno centro città.

L'operazione di salvataggio, avvenuta in collaborazione con gli uomini della Protezione Animali, è iniziata alle 12.40. Dopo una breve ricerca nella zona di ponte San Francesco, i soccorritori hanno trovato l'animale, solo e impaurito, in una vecchia abitazione della zona. Impossibilitati a operare dall'interno, dal momento che l'animale era rimasto incastrato in un antro difficile da raggiungere, i pompieri si sono calati nel vicino canale dei Buranelli per recuperare la bestia e metterla in salvo. Le operazioni sono andate avanti per diversi minuti fino a quando il coniglio non è stato recuperato dai suoi salvatori e riconsegnato ai legittimi propietari. Una piccola disavventura a lieto fine per il piccolo animale, nella speranza di poter arrivare indenne anche alla fine dei pranzi e delle cene natalizie.