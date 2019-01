Ultimo dell'anno: escursionista resta bloccata sul sentiero con il suo cane

Attorno alle 18.30 di lunedì 31 dicembre, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato dai carabinieri per un'escursionista in difficoltà sul Col de Moi. Partita con il suo cagnolino da Cison di Valmarino per una tranquilla passeggiata di fine anno, M.B., quatantaquattrenne di Follina, è salita dal sentiero della Costa del Vent con l'intenzione di scendere da quello dell'Arco.

Data la presenza di ghiaccio sul sentiero, la donna ha però deciso di cambiare percorso proseguendo verso forcella Foran e Col de Moi, rientrando da Praderadego. Quello che l'escursionista non sapeva è che quel sentiero era impraticabile a causa dei tantissimi alberi caduti a seguito del maltempo di fine ottobre e mai più sistemati. La donna ha dovuto chiedere aiuto al soccorso alpino, per non finire in una situazione molto pericolosa. Contattata al cellulare, una volta capito dove si trovava, le è stato detto di non muoversi dalle vicinanze della croce, in modo da essere facilmente localizzabile e due squadre si sono avvicinate in jeep, per poi raggiungerla a piedi. Una volta da lei, i soccorritori l'hanno aiutata a raggiungere Praderadego muovendosi tra la vegetazione abbattuta per circa 350 metri di dislivello e l'hanno accompagnata in fuoristrada alla sua auto. I soccorritori sono quindi rientrati verso le 22, appena in tempo per festeggiare Capodanno dopo aver portato a termine con successo l'ultimo intervento del 2018.