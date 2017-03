Tre caprioli in difficoltà tra Nervesa e Ciano del Montello: salvati dai vigili del fuoco

NERVESA DELLA BATTAGLIA Scesi in un corso d'acqua per abbeverarsi, tre caprioli si sono trovati in grande difficoltà durante le prime ore di domenica mattina. Il curioso episodio è avvenuto poco dopo le ore 8 nei pressi della Panoramica che mette in collegamento le ciità di Ciano del Montello e Nervesa della Battaglia.

Un percorso naturalistico molto suggestivo, in cui vivono diverse specie di animali selvatici. I caprioli scesi nel fiume non saono più riusciti a tornare a riva e per diversi minuti sono rimasti nell'acqua impauriti e paralizzati. Per fortuna alcuni passanti si sono accorti della loro presenza e hanno subito avvertito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna che con un gommone hanno risalito il corso d'acqua e hanno iniziato le operazioni di salvataggio per riportare a riva i tre animali. Mentre i soccorritori erano impegnati a risalire il corso d'acqua, due caprioli sono riusciti a mettersi in salvo. L'ultimo rimasto è stato recuperato dai soccorritori e portato a riva senza problemi. Per lui solo un grande spavento e nulla più.