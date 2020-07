Si tuffa dal pedalò ma non sa nuotare: 30enne rischia di annegare

In due sul pedalò senza saper nuotare, poi il drammatico tuffo e il salvataggio all'ultimo secondo disponibile. E' successo poco dopo le 18 di sabato nei pressi della spiaggia antistante piazza Nember, a Jesolo. Ad essere soccorso in acqua, a circa 100 metri dalla riva, è stato un 30enne originario della Guinea Bissau, ma residente a Oderzo, non in grado di nuotare. Come riporta "il Gazzettino", il giovane è apparso quindi subito in gravissime difficoltà e a peggiorare la situazione è stato il fatto che anche l'amica con lui sul pedalò, che avrebbe potuto tuffarsi per riportarlo a bordo, non sapeva nuotare. Il 30enne è stato così recuperato dai bagnini e, una volta sulla battigia, è stato rianimato in attesa dell'intervento del Suem 118 che lo ha poi trasportato all'ospedale di San Donà di Piave dove si trova ora ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.

