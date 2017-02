Ladri in fuga abbandonano l'auto rubata e attraversano a piedi l'autostrada

SAN BIAGIO DI CALLALTA Rocambolesca caccia all'uomo nel tardo pomeriggio di ieri a Olmi di San Biagio di Callalta con pattuglie dei carabinieri e della polizia che si sono lanciate all'inseguimento di un'Audi rubata con quattro malviventi a bordo. I ladri, ormai in trappola, hanno abbandonato l’auto e, scavalcando il guardrail dell’Autostrada A 27, hanno iniziato la loro folle fuga a piedi, oltrepassando addirittura le corsie, nonostante il traffico. Una pattuglia delle volanti, intuendo la direzione di fuga, ha tentato di bloccare i malviventi attendendoli nella direzione opposta rispetto a dove avevano abbandonato il veicolo. In particolare, uno dei fuggitivi, nonostante l’alt intimatogli dai poliziotti, ha continuato a scappare nascondendosi tra i cespugli nei pressi di un corso d’acqua.

Gli agenti, dopo una violenta colluttazione, sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a portarlo in Questura dove è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere. L’arrestato, A.M. trentaseienne albanese, al momento dell’arresto indossava un berretto in tessuto con visiera, un collare in tessuto che copriva il mento e al collo una radio trasmittente, oltre a possedere una cospicua somma di denaro. All’interno dell’auto rubata, recuperata dai carabinieri, sono stati ritrovati numerosi oggetti per perpetrare furti. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà lo straniero. Dei tre suoi compagni di scorribande nessuna traccia.