Travolto da un carico di terra, morto un camionista sloveno

SAN BIAGIO DI CALLALTA Tragedia alle 8.30 di stamani alla "Bioflor" di via Goito a Sant'Andrea di Barbarana, frazione di San Biagio di Callalta. Un camionista sloveno di 55 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto travolto da un carico di terra che stava scaricando dal suo mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'autotrasportatore. Sull'episodio indagano i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.