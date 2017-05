San Biagio di Callalta: ecco l'inaugurazione dell'unico museo di polizia in un ex stazione

SAN BIAGIO DI CALLALTA E’ l’unico museo della Polizia al mondo ospitato all’interno di una stazione ferroviaria dismessa. Si trova a San Biagio di Callalta e sarà inaugurato sabato 27 maggio dal sindaco Alberto Cappelletto e dal questore di Treviso Maurizio Dalle Mura. L’iniziativa porta la firma della sezione italiana del World Police Difense Foundation e del suo presidente Michele Mastrosimone che spiega come si è arrivati a questo traguardo: “Siamo tutti agenti in servizio e svolgiamo il nostro dovere associativo con abnegazione. La stessa che ci ha portato ad acquisire, nel 2015, da Reti ferroviarie italiane l’ex stazione di San Biagio di Callalta. Dopo due anni di duro lavoro siamo riusciti a restituire questi locali alla comunità trasformandoli in un museo unico al mondo”.

All’interno dello stabile restaurato si possono ammirare collezioni raccolte in una vita: divise, uniformi, fregi, cappelli, documenti, cimeli, fotografie, strumenti, medaglie, spille, automobili in scala e tutta l’oggettistica che fa parte del quotidiano lavoro di polizia, non solo italiana ma proveniente da ogni parte del pianeta. La cerimonia di inaugurazione, alla quale sono state invitate le più alte cariche civili e militari regionali e provinciali, inizierà alle ore 11.30 presso l’ex stazione della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro. “L’idea di Mastrosimone – spiega il primo cittadino di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto – ha trovato subito il sostegno e la condivisione dell’Amministrazione comunale perché essa ci consentiva di raggiungere due risultati: recuperare ad una funzione sociale una struttura da tempo dismessa e creare un polo culturale di grande interesse sul nostro territorio".

