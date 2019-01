Sperona l'auto dei carabinieri, scende e la prende a picconate

Episodio sconcertante in mattinata a San Biagio, nei pressi della caserma dei carabinieri, in via Postumia centro. Un uomo, affetto da gravi problemi di natura psichica e residente nella zona, ha scagliato la sua auto contro la vettura di servizio dei militari, è sceso, ha preso dal portabagagli una piccozza e ha distrutto i parabrezza della sua auto e quella della "gazzella". I due carabinieri a bordo sono immediatamente scesi dal mezzo e dopo aver chiesto aiuto, hanno bloccato il folle che si era in precedenza autolesionato i polsi. L'uomo è stato portato da un'ambulanza del Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I due militari sono rimasti fortunatamente illesi .