Si separa dalla moglie: senza soldi, diventa un rapinatore

SAN BIAGIO DI CALLALTA Nella giornata di ieri i militari del nucleo operativo dei carabinieri di Treviso e i carabinieri di San Biagio di Callalta, hanno denunciato in stato di libertà un giovane incensurato, S.C. 35enne di Carbonera, disoccupato, per la rapina commessa al Bar “Borgo Verde” di San Biagio di Callalta di via Postumia, lo scorso 14 luglio. L’uomo, sotto la minaccia di una pistola, risultata giocattolo, era riuscito a farsi consegnare una somma di circa 700 euro. Le indagini, partire dalla visione dei filmati di video sorveglianza del locale, hanno permesso di identificare il soggetto e di perquisire la sua abitazione dove sono stati rinvenuti gli indumenti indossati durante la rapina. Il giovane si è giustificato asserendo di averlo fatto per difficoltà economiche subentrate e seguito di separazione. La pistola ed il denaro non sono stati rintracciati.