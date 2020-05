Sorpreso dal proprietario del market a rubare dei salami, arrestato

Ha cercato di rubare alcuni salami da un bancale di generi alimentari che si trovavano all'esterno del market, prodotti che erano in procinto di essere trasportati all'interno e sistemati su scaffali e banchi frigo. E' andato male il tentativo di furto messo a segno nella prima mattinata di oggi, venerdì, al supermercato Crai di San Biagio di Callalta, in via Postumia centro, da un 56enne della zona, operaio, con piccoli precedenti.

L'episodio è avvenuto all'alba, quando da poco erano trascorse le 6.45 del mattino. Il titolare del negozio di alimentari, resosi conto di quanto stava avvenendo, è uscito, ha colto sul fatto il ladro e ha bloccato il malvivente: questi, per garantirsi la fuga, ha preso un piccolo coltello che aveva in tasca e ha ferito il malcapitato ad un pollice. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta che hanno arrestato il 56enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo dovrà rispondere del reato di rapina ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.