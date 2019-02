Hashish in auto e a casa, 24enne denunciato per spaccio

I carabinieri di San Biagio di Callalta, nella giornata di ieri, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane 24enne del luogo, incensurato. Il giovane, durante un controllo per strada, avvenuto durante la notte lungo via Postumia, è stato trovato in possesso di un involucro di 16 grammi di hashish e 170 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire un ulteriore pezzo del peso di 56 grammi della stessa sostanza stupefacente che il giovane dichiarava di detenere per uso personale. Alla luce delle circostanze relative la quantità ritrovata nonché il denaro rinvenuto nella sua disponibilità i militari dell’Arma deferivano il giovane alla Procura della Repubblica sequestrando il materiale rinvenuto.