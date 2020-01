Box per gli attrezzi distrutto da un incendio, danni anche all'abitazione

Incendio nella notte a San Biagio di Callalta, in via Lombardia. Le fiamme hanno interessato una casetta di legno, utilizzata come ricovero per gli attrezzi, andata distrutta nel rogo. Il fuoco ha interessato la parte posteriore dell'abitazione e parte di un altro box di proprietà di un altro residente. L'allarme ai vigili del fuoco di Treviso è scattato poco dopo le 6 di stamattina, giovedì. Le operazioni di spegnimento e smassamento dei detriti sono proseguite per tutta la mattinata. Ignote per ora le cause dell'incendio, provocato forse da un corto circuito di uno degli strumenti presenti nel box. Sul posto intervenuti anche i carabinieri di San Biagio di Callalta.