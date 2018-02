Abitazione in fiamme all'alba, sul posto vigili del fuoco e carabinieri

SAN BIAGIO DI CALLALTA Un incendio ha devastato nella prima mattinata di oggi, giovedì, un'abitazione di via Goito a San Biagio di Callalta. Le fiamme hanno interessato principalmente il garage in cui un'auto si è incendiata andando distrutta. Il fumo ha gravemente danneggiato anche gli ambienti superiori, il salotto e la cucina, le cui pareti sono state annerite. A lanciare l'allarme ai vigili del fuoco è stata la padrona di casa, una 81enne che è stata risvegliata dal sonno proprio dal forte odore di fumo e dal crepitio delle fiamme. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso e Motta di Livenza e i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta. I danni all'abitazione, ora parzialmente inagibile, sarebbero molto ingenti. Non ancora chiare le cause del rogo: si sospetta un corto circuito all'automobile, un'utilitaria, o il surriscaldamento della canna fumaria.