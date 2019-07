Non si ferma all'alt, agente della polizia locale travolto e ferito

Brutta disavventura martedì pomeriggio, verso le 17, per un agente della polizia locale di San Biagio di Callalta. L'uomo, A.R., 35enne, era impegnato in un posto di controllo con un collega a Olmi lungo la Postumia, quando è stato travolto da un'auto, una Volkswagen Golf condotta da un 50enne, a cui avevano ordinato l'alt. Il mezzo procedeva da Oderzo in direzione di Treviso. Il vigile, a causa della violenza dell'impatto, ha riportato vari traumi e quattro costole incrinate ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. A svolgere i rilievi di legge dell'incidente sono stati gli agenti della polizia stradale di Treviso. Il 50enne sarebbe stato, si ipotizza, abbagliato dal sole e non si sarebbe reso conto della presenta del vigile sulla carreggiata.