Incidente sul lavoro da Leroy Merlin, 22enne urtato da un muletto in magazzino

SAN BIAGIO DI CALLALTA Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì, alle 9.20 a Olmi di San Biagio di Callalta all'interno del magazzino del negozio Leroy Merlin. Un operaio 22enne di Paese, sarebbe stato schiacciato da un muletto, riportando un forte trauma toracico. Il giovane è stato trasportato, da un'ambulanza del Suem 118, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso; non è fortunatamente in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso da parte dei tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.