Litigata dopo la cena al ristorante, spintona convivente e figlioletto

Domenica mattina i militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Treviso hanno arrestato, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un romeno di 36 anni, residente a Pordenone, incensurato. L’uomo, durante la serata precedente, dopo aver cenato con la famiglia al ristorante villa Maria Luigia di San Biagio di Callalta , all’uscita del locale, dopo un alterco con la convivente, una connazionale 34enne, l'ha spintonata violentemente a terra. Stessa sorte anche per il suo figlioletto di 6 anni.

Entrambi, madre e bambino, sono stati portati all’ospedale di Treviso dove sono stati dimessi per contusioni guaribili in una decina di giorni. L’uomo, invece, è stato arrestato e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Dai primi accertamenti è emerso che la donna non aveva mai presentato denunce nei confronti del compagno anche se si era rivolta, a suo dire, ad un centro anti violenza per segnalare il comportamento violento del convivente.