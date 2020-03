Figlia e madre muoiono a distanza di 24 ore l'una dall'altra

Figlia e madre muoiono a distanza di neppure 24 ore l'una dall'altra. Questa la terribile vicenda, in un periodo già molto difficile a causa del Coronavirus, che ha colpito in queste giornate una famiglia trevigiana. Mercoledì scorso, 18 marzo, la scomparsa di Luciana Dotto, 67enne di Olmi di San Biagio di Callalta: si trovava a Milano dove era stata sottoposta ad un'operazione. La madre, Cesarina Tronchin, 89 anni, residente a Zero Branco, è mancata il giorno seguente, giovedì 19 marzo. L'anziana non ha retto al dolore per la dolorosa perdita della terza figlia, in quanto già molto provata dalla perdita della secondogenita Caterina a gennaio 2013 e della terzogenita, Bruna, ad aprile 2016, oltre che del marito a giugno 2018. Madre e Figlia se ne sono andate a 48 ore di distanza, lasciando nei suoi famigliari un vuoto incolmabile e inconcepibile.

«Mia madre la porterò per sempre nel cuore -ci scrive Lisa Spinato, figlia di Luciana Dotto- e la ringrazio infinitamente per tutto ciò che mi ha donato nella vita, soprattutto l’ultimo mese vissuto io e lei sole in cui ci siamo ancora più unite ed il nostro rapporto è diventato ancora più indissolubile, che a questo punto và oltre l’eternità». A rendere ancora più dolorosa questa vicenda c'è l'impossibilità a celebrare le esequie delle due donne: una messa di suffragio sarà celebrata quando terminerà l'emergenza Coronavirus. Luciana Dotto lascia il marito Eugenio, i figli Lisa e Marco, il genero Gianluca, la nuora Linda, il nipote Leonardo. Mamma e figlia saranno sepolte insieme presso il cimitero di Zero Branco.