Basta bere nel parcheggio: portate le bottiglie in discoteca!

SAN BIAGIO DI CALLALTA "PIK NIK - Il Parcheggio E' Fuori Moda", questa l'iniziativa avviata dalla Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta in vista della serata del 21 gennaio prossimo. "Basta bere le bottiglie fuori in parcheggio, bevetele direttamente dentro il locale!": questo l'invito lanciato ai propri clienti dagli organizzatori della serata che hanno pubblicizzato l'evento su Facebook nei giorni scorsi. L'obiettivo è quello di mettere un freno ad una tendenza purtroppo sempre più diffusa all'esterno di tutte le discoteche della provincia e non solo: gruppi di giovani, prima di entrare nei locali, spesso si "caricano" bevendo alcolici.

Stilato dalla Supersonic Music Arena un apposito regolamento:

• E' consentiti portare una bottiglia alcolica o analcolica da 0,5L a testa rigorosamente sigillata, oppure una bottiglia unica proporzionale al numero dei partecipanti (es. 0,5L = 1 persona, 1L = 2 persone);

• È possibile comprare prodotti analcolici all'interno del locale per creare bevande miscelate;

• L'ingresso sarà selezionato e potranno essere allontanate le persone in stato confusionario;

• O BEVI O GUIDI.