Brutta caduta dalla bicicletta, 35enne in coma

Per i famigliari, il compagno e i tanti amici che le vogliono bene sono ore di grande angoscia e di attesa. Una giornata all'insegna della spensieratezza, mentre era in vacanza, in Alto Adige, si è trasformata nel più terribile dei drammi: è scivolata dalla bici su cui stava viaggiando, è caduta a terra e ha sbattuto violentemente il capo. L'incidente è avvenuto sabato scorso, mentre percorreva la ciclabile Dobbiaco-Lienz. A restare gravemente ferita Giorgia Piovesan, una 35enne di Carbonera. La donna, inizialmente trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Candido, si trova attualmente ricoverata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Bolzano, in coma farmacologico. La prognosi resta per ora riservata; i medici altoatesini potrebbero scioglierla già nei prossimi giorni. Trapela un cauto ottimismo che tutti si augurano si trasformi in buone notizie e in un sereno ritorno a casa.

