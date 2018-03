San Diego restituisce la visita del Liceo Levi: gli studenti americani nella Marca

MONTEBELLUNA Nell’aula magna del Liceo Levi di Montebelluna sono risuonate ieri, venerdì 16 marzo, le note dell’Inno americano eseguito dall’orchestra d’istituto. Quindici ragazzi della “Olympian High School” di San Diego in California sono stati così accolti, in maniera festosa, per il loro soggiorno presso alcune famiglie di Montebelluna e dintorni. Si tratta della seconda fase del gemellaggio che ha visto gli alunni della 5 liceo classico A del Liceo Levi recarsi a San Diego negli Stati Uniti lo scorso autunno. Ad accompagnare i ragazzi americani il loro docente, Aaron Rossi, che nella high school insegna italiano e il cui cognome tradisce antiche origini italiane.

Gli studenti, che rimarranno in Italia fino al 28 marzo, nei prossimi giorni visiteranno Firenze e Roma; poi rientreranno a Montebelluna per visitare Venezia, Verona e Treviso. “Si tratta di una tradizione ormai consolidata per il Liceo Levi - spiega il dirigente scolastico del Levi, ingegner Ezio Toffano - è la terza volta che nostre classi si scambiano con quelle di San Diego. Oltre che per lo studio della lingua inglese questi scambi hanno una valenza importante nel far incontrare tradizioni culturali profondamente diverse, la nostra umanistica, ben rappresentata dagli studenti del Liceo classico, con importanti apporti locali e la loro, pure di derivazione occidentale, ma vicina alle antiche culture centroamericane: San Diego è vicinissima al confine con il Messico”.

Ad accogliere gli studenti americani l’assessore Dino Bottin del Comune di Montebelluna e la collaboratrice del preside, professoressa Rossella Zanni. Lo scambio è stato coordinato dalla professoressa Nicoletta Galante, coadiuvata dalla professoressa Vittoria Melluso. Per gli studenti americani sarà l’occasione per esercitarsi nella lingua italiana, che hanno scelto come materia scolastica, e per conoscere il territorio italiano e veneto: sono previste escursioni nel territorio, organizzate dalla scuola o dalle famiglie ospitanti. Le famiglie sono sempre molto attente nell’accoglienza e non fanno mai mancare nulla ai loro giovani ospiti, una relazione di amicizia con San Diego che per Montebelluna, attraverso diversi istituti scolastici, dura da circa quindici anni.

Gallery