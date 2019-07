Rapina in un centro commerciale, 31enne arrestata dalla polizia

Il 16 maggio del 2015 si era resa protagonista di una rapina in un centro commerciale di San Donà di Piave, in cui ferì una commessa mentre cercava di fuggire. A distanza di più di quattro anni, per quell'episodio, è stata catturata e arrestata dagli agenti della squadra mobile di Treviso. A finire in carcere alla Giudecca è stata una 31enne di origine romena, P.A.M.: a suo carico pendeva un'ordine di carcerazione (emesso dal tribunale di Venezia il 20 maggio scorso) per scontare una pena di un anno e cinque mesi di reclusione per i reati di rapina e lesioni. La donna è stata rintracciata nel corso della giornata di ieri, lunedì, mentre si trovava nel centro storico del capoluogo della Marca.