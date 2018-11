Neopatentato ubriaco distrugge l'auto contro un palo della luce

Un 20enne di San Fior, neopatentato e di professione operaio, è rimasto miracolosamente illeso in un incidente stradale di cui si è reso protagonista nella notte tra sabato e domenica (alle 2.20 circa) a Caneva, in via Cadorna. Il giovane ha perso il controllo di un'auto, una Fiat Punto, che è finita contro un lampione dell'illuminazione pubblica, distruggendosi. In base a quanto accertato dai carabinieri di Polcenigo il giovane era alla guida con un tasso alcolemico pari a tre volte il limite consentito: per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza ed il ritiro della patente di guida.