Stufa malfunzionante, baracca distrutta dalle fiamme

SAN FIOR Intervento dei vigili del fuoco di Conegliano in mattinata, poco dopo le 9.30, a San Fior in via Palù. Una baracca attigua ad un'abitazione si è incendiata, pare a causa del malfunzionamento di una stufa, andando distrutta. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area: ad alimentare le fiamme anche il forte vento che spira in queste ore sulla Marca.