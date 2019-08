Vandalizzato il capitello di Sant'Antonio, indignazione a San Fior di Sotto

Grave atto vandalico, nella notte, ai danni del capitello di Sant’Antonio, tra le vie Sile e Palu’, a San Fior di Sotto. I residenti della zona, intorno alle 7 di oggi, giovedì 8 agosto, hanno fatto la triste scoperta. Fiori e vasi sono stati distrutti così come la statuina di Sant’Antonio, finita a terra in più pezzi. Dal capitello sembra non sia sparito nulla, al contrario di quanto accaduto qualche giorno fa nella canonica di San Fior di Sopra. Del caso è stata informata la polizia locale di San Fior e i carabinieri, intervenuti per un sopralluogo e per avviare le prime indagini.