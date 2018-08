Distrutti da un incendio due rimorchi con tubi di plastica e ricambi per lavatrici

SAN FIOR Devastante incendio quello divampato alle 11.30 circa di oggi, giovedì, a San Fior, lungo via Fermi. In un rogo, divampato per cause ancora in corso di accertamento, sono andati distrutti due semirimorchi che contenevano rispettivamente tubi in plastica e pezzi di ricambio per lavatrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, l'autobotte da Treviso e Pordenone, oltre ad un carro-schiuma da Treviso. L'intervento di messa in sicurezza dei due mezzi è proseguito fino al primo pomeriggio.