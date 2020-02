Incendio in abitazione, un ustionato: vigili del fuoco al lavoro

Allarme nel pomeriggio di oggi, lunedì, a San Fior in via San Macario dei Palù. Un incendio, divampato per cause in corso di accertamento, ha interessato un'abitazione. Uno dei residenti ha riportato ustioni, fortunatamente non gravi, nel tentativo di spegnere le fiamme ed è stato trasportato presso il pronto soccorso di Conegliano. Sul posto sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118, oltre ai carabinieri. Forte apprensione per la presenza in casa di materiale esplodente, pare dei fuochi d'artificio.