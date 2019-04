Tragedia nel giorni di Pasqua: anziana trovata morta in casa dal nipote

Tragedia nel giorno di Pasqua, a San Fior di sotto, in via Sile. Una donna di 81 anni, Emma Gallo, è stata trovata morta all'interno del garage della sua abitazione dal nipote, preoccupato perchè non riusciva a mettersi in contatto con lei e insospettito perchè alcune finestre erano stranamente aperte. L'allarme è scattato poco dopo le 12.

La malcapitata potrebbe essere stata travolta dalla sua stessa auto, lasciata forse senza il freno a mano inserito: poco distante dal corpo, completamente sotto il veicolo, erano presenti le borse della spesa. Segno questo che la donna sarebbe vittima di questo incidente rincasando, forse nella giornata di sabato. Sul posto sono intervenuti, su richiesta del nipote, gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna . Giunti in via Sile anche i vigili del fuoco di Conegliano, per supportare i rilievi svolti dai carabinieri della Compagnia di Conegliano e dalla polizia scientifica. Gli investigatori dovranno chiarire la dinamica dell'incidente, per verificare eventuali responsabilità di terzi nella tragedia.

In via Sile è giunto anche il sindaco di San Fior, Gastone Martorel che si è a lungo soffermato con i parenti dell'anziana, nota nella zona perchè ancora molto autonoma nonostante l'età.

COSA NON CONVINCE Secondo i primi accertamenti il corpo dell'anziana era in una posizione innaturale, supino, sotto l'auto. In casa alcuni armadi e cassetti erano aperti, come se qualcuno vi avesse rovistato all'interno. Per una donna definita da tutti come molto abitudinaria sono numerosi i particolari che insospettiscono e fanno prendere quota all'ipotesi della rapina finita male. Sul corpo l'81enne non ci sarebbero stati segno di violenza.