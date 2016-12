Islamico radicale e spacciatore, tunisino espulso dall'Italia

SAN FIOR Durante il suo soggiorno in Italia si era distinto soprattutto per vari arresti per spaccio di eroina, cocaina e marijuana: in carcere si era radicalizzato, diventando un simpatizzante dell'Isis. Per questo motivo per Ridha Aissaoui, 37 anni, è stato espulso dall'Italia e rimpatriato. Lo straniero, tra il 2009 ed il 2011, era stato ospite di alcuni connazionali nella Marca, in particolare a San Fior dove venne arrestato per smercio di cocaina. Ne seguì il carcere, a Padova e a Treviso, e quindi il suo avvicinamento al Califfato grazie ad altri detenuti che lo influenzarono. Prima di essere espulso era stato affidato al Cie di Torino.