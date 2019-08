Non riescono a mettere a segno il furto, i ladri si vendicano azzoppando il cane

I furti che avevano tentato di mettere a segno sono falliti miseramente a causa delle serrature che hanno resistito al loro assalto o si sono rotte tentando lo scassinamento. Loro, per rabbia e frustrazione, se la sono presa con un cagnolino che ha avuto come unica colpa quella di fare onorevolmente il suo lavoro, ovvero allarmare i padroni sulla presenza degli intrusi. Il povero animale ha rimediato una bastonata che ne ha provocato la zoppia ad una delle zampe. Questo l'esito dell'incursione di una banda di ladri senza scrupoli che sono entrati in azione a San Fior di Sotto la scorsa notte.

I malviventi non sono riusciti a rubare nulla e sono stati costretti alla fuga; prima di andarsene hanno colpito il cane di una famiglia residente in via Cal Larga, vicino al centro di San Fior di Sotto, dove i tentativi di entrare nelle abitazioni della zona sono stati almeno due e sono stati entrambi segnalati ai carabinieri della Compagnia di Conegliano che dunque si trova, già a fine agosto, ad avere a che fare nella difficile "guerra" ai furti. I malviventi, in entrambi gli assalti hanno provato ad entrare in casa, incuranti del fatto che i proprietari erano presenti all'interno e dormivano. I "topi d'appartamento" hanno dovuto desistere e andarsene però a mani vuote, fallendo miseramente l'obiettivo. In un caso la serratura avrebbe resistito al tentativo di effrazione, mentre in un altro assalto i ladri non sono riusciti ad entrare perché la serratura della porta si è invece rotta proprio mentre cercavano di forzarla. Nel cortile di una delle due abitazioni i ladri hanno anche affrontato il cane e lo hanno azzoppato, colpendolo ferocemente con un bastone, sperando così di zittirlo dal suo abbaiare. La notizia di quanto avvenuto è stata diffusa nella pagina Facebook del paese e si è rapidamente diffusa con commenti di forte condanna e sdegno da parte dei residenti.