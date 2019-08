Assaltano a picconate la sacrestia, ladri messi in fuga

A colpi di piccone hanno scassinato un'inferriata e distrutto una finestra della sacrestia della chiesa di San Giovanni Battista, a San Fior. Una volta all'interno hanno cercato di sfondare, senza riuscirci, un armadio blindato in cui pensavano vi fossero aggetti preziosi. Hanno causato molti danni, senza riuscire a prendere nulla, i tre malviventi entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato: il loro piano è andato a monte grazie alla telefonata d'allarme che i residenti della zona, risvegliati dal rumore, hanno lanciato al 113 . Sul posto è intervenuta infatti una pattuglia delle volanti del Commissariato di Conegliano; gli agenti sono riusciti ad arrestare per il reato di tentato furto aggravato un cittadino romeno di 33 anni, N.L., senza fissa dimora, mentre i due complici sono riusciti a dileguarsi.