Incendio in una stalla: morti due cavalli e due persone intossicate

Terribile incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì, a San Fior, presso una stalla di via San Macario dei Palù. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno causato la morte di due cavalli: nel tentativo di salvare gli equini e spegnere le fiamme due persone sono rimaste intossicate. Sul posto, oltre alle ambulanze del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto, Treviso e Sacile.

Ad essere trasportati in pronto soccorso: B.A., 33 anni, il padre B.F., di 80 anni, e B.M., donna 25enne.