Assalto alla villa, residente chiama la polizia e fa arrestare il ladro

E' fallito, grazie all'intervento della polizia, mobilitata dalla segnalazione di un cittadino, il furto che una banda di "topi d'appartamento" voleva mettere a segno, nella notte tra venerdì e sabato, all'interno di una villa disabitata di San Fior, in via Barozzi. Il proprietario dell'abitazione infatti, un 39enne, notando alcuni movimenti sospetti (tra le 23.30 e la mezzanotte), ha immediatamente lanciato l'allarme e gli agenti del Commissariato di Conegliano, coordinati dal dirigente Vincenzo Zonno, sono riusciti ad intervenire e arrestare quello che è considerato il capo di una piccolo gruppo di ladri che potrebbe aver messo a segno numerosi assalti in sinistra Piave. A finire in manette Nelu Marian Acatrinet, romeno di 37 anni, con numerosi precedenti penali alle spalle e di professione giardiniere. Denunciati anche i tre complici dell'uomo, un 38enne, un 19enne ed un 27enne, tutti senza nessun precedente penale alle spalle e residenti a Godega di Sant'Urbano, poco distante dal luogo in cui è stato tentato il furto di venerdì notte. Il terzetto (tutti svolgevano piccoli lavori come imbianchino o bracciante agricolo) sono fuggiti a piedi poco prima dell'arrivo delle volanti del Commissariato di Conegliano: sono stati bloccati e identificati alcune ore dopo, quando sono tornati a recuperare l'auto con cui erano giunti in zona, una Ford Galaxy intestata a uno di loro ( a bordo anche le chiavi di un altro mezzo che è attualmente ancora ignoto ).

Dalla villa i ladri volevano prendere alcuni mobili di valore ma sono stati scoperti e costretti a scappare: a bordo della Ford i poliziotti hanno recuperato vari attrezzi da scasso, guanti e denaro. Gli investigatori sospettano che i ladri abbiano commesso altri furti in zona tra cui quello avvenuto sempre venerdì notte all'interno di un'abitazione poco distante alla villa da cui sono spariti oltre 1200 euro (buona parte dei quali recuperati dalla polizia), denaro contenuto in una cassaforte mobile, un anello, un orologio e altro contante, 700 dollari. Il 39enne, su disposizione del pubblico ministero Davide Romanelli, è stato accompagnato in carcere a Santa Bona, in attesa del processo per direttissima.