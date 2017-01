A San Giuseppe si festeggiano i 101 anni di Argìa Granello: "Buon compleanno!"

TREVISO Momento speciale in contrada Moncia di San Giuseppe per i 101 anni di Argìa Granello vedova Colusso, classe 1916. A festeggiarla, coi suoi familiari, le famiglie del capitello di via Boiago-Aeroporto e nel brindare al suo splendido traguardo si è dato via libera ai ricordi. "Come ad esempio quel suo primo compleanno, un secolo fa, mentre muoveva i suoi timidi passettini nella campagna zerotina del Montiròn - racconta Vittore Trabucco, anima viva del quartiere - e vedeva passare i carriaggi degli sfollati che scappavano dalle devastazioni del fronte della Grande Guerra che stava macellando, trincea per trincea, due generazioni di poveri cristi".

L'anno della fame il '17, lo definirono gli storici, e ad Argìa toccò pure assistere, lei trentenne, ai bombardamenti ed alle rappresaglie nazi-fasciste del secondo conflitto mondiale che seminarono di nuovo morte e terrore nella terra trevigiana. Poi finalmente anni più sereni pur segnati da altri lutti come la prematura scomparsa del marito Domenico in un tragico incidente stradale sulla Noalese a Quinto e la necessità di provvedere, sola, ai suoi figli. Una vita davvero piena, come si suol dire in questi casi, vissuta con quella tenacia rocciosa, ferrea volontà e fede indomita tutte contadine. Ascoltandola mentre, sorridendo, ti fissa dritto negli occhi, capisci che potrebbe davvero insegnare parecchio, la nostra carissima Argia, a quanti oggi alle prime difficoltà decidono d'arrendersi facendosi travolgere senza reagire da quel "male di vivere" che lei sì dovette suo malgrado subire e che sotterrò, vangandolo con forza nei campi di casa. "Auguri Argìa, auguri di cuore e grazie per la tua testimonianza fatta, come tutte quelle veramenti preziose, di modestia e ed operoso silenzio".