I ladri non risparmiano nemmeno la canonica: rubati mille euro al parroco

I ladri, durante le festività natalizie, non risparmiano nemmeno la canonica della parrocchia di San Pietro di Barbozza. Sabato mattina, infatti, poco dopo le 7.30 alcuni malviventi si sono intrufolati nella casa del parroco don Romeo Penon dopo aver tagliato con un flessibile i cardini di una porta laterale dell'immobile, poi sfondata a calci. Una volta all'interno della struttura hanno poi rubato circa mille euro in contanti. Nessuno purtroppo ha visto o sentito nulla e il fatto che in zona non siano presenti telecamere di sicurezza ha costretto il parroco a sporgere denuncia contro ignoti ai carabinieri.