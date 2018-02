Auto fuori strada, ragazza di 19 anni ferita: non è grave

SAN PIETRO DI FELETTO Se l'è cavata con lesioni non gravi, M.R., 19enne di Moriago della Battaglia, sfortunata protagonista di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di oggi, mercoledì, lungo via San Michele a San Pietro di Feletton. La giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, capovolgendosi. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Conegliano. Alla base dell'incidente forse un improvviso malore o una distrazione.