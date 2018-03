In casa un bazar della droga e denaro: arrestati due 20enni

SAN PIETRO DI FELETTO Due giovani residenti a San Pietro di Feletto, di 22 e 20 anni, entrambi operai e senza nessun precedente penale, sono stati arrestati sabato pomeriggio dai carabinieri della stazione di Conegliano, con la collaborazione dei militari di Godega, per spaccio di sostanze stupefacenti. Un terzo ragazzo, un 19enne anche lui di San Pietro, nel corso dell'operazione è stato segnalato alla Prefettura di Treviso come assuntore di sostanze stupefacenti.

Ad essere fatale ai tre giovani è stato un normale controllo stradale svolto da una pattuglia a San Pietro di Feletto: i carabinieri si sono insospettiti dopo aver notato che l'auto su cui viaggiavano aveva effettuato una manovra, vistosa, per evitare l'alt dei militari. In tasca i giovani avevano pochi grammi di droga ma sono state le perquisizioni ad incastrarli. Nell'abitazione del 22enne sono stati trovati 320 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana, 12 grammi di ketamina, un grammo di mdma, materiale per confezionare dosi e 5mila euro in contanti. Il 20enne nascondeva nella sua residenza 190 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish oltre a involucri per creare dosi destinate allo spaccio.

L'avvocato dei due giovani ha richiesto e ottenuto, nel corso dell'udienza che si è svolta presso il Tribunale di Treviso, i termini a difesa in attesa del processo che sarà celebrato ad aprile. Per entrambi il giudice ha imposto l'obbligo di firma presso i carabinieri.