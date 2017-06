San Pietro di Feletto in lutto, è morto a 96 anni don Nilo Tonon

SAN PIETRO DI FELETTO Lutto a San Pietro di Feletto e in tutta la Diocesi per la scomparsa, a 96 anni di età, di don Nilo Tonon. Un punto di riferimento, una figura storica per il felettano: per 50 anni aveva prestato servizio fino alla decisione, due anno or sono (nel dicembre del 2015), di andare in pensione. Don Nilo era stato ordinato sacerdote il 20 giugno 1946 a Vittorio Veneto e, dopo esser stato insegnante ed educatore per circa vent'anni al collegio vescovile Dante Alighieri, nel 1965 era divenuto parroco presso la parrocchia di Santa Maria di Feletto. Aveva inoltre creato e fondato la locale casa di riposo, in cui ha prestato servizio fino a quando gli è stato possibile. Il funerale sarà fissato nei prossimi giorni.