San Pietro di Feletto, rogo devasta un ettaro di bosco

SAN PIETRO DI FELETTO Un vasto incendio ha distrutto un bosco, di un'ampiezza di circa un ettaro a San Pietro di Feletto, in via Roncalli. L'allarme è stato lanciato alle 17 circa da alcuni abitanti. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e i volontari anticendi boschivi. Ignote le cause del rogo. Impossibile escludere che a scaturire le fiamme possano essere stati dei petardi o la mano di un piromane.