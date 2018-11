Sospettava che la moglie lo tradisse: piazza telecamere nascoste in casa e gps sull'auto

Sarebbe stata una vera e propria operazione di spionaggio quella messa in atto da L.G., un 40enne di San Pietro di Feletto che sospettando che la ex moglie avesse una relazione con un altro uomo, e che quella storia parallela fosse stata la causa della loro separazione, avrebbe installato microtelecamere nella casa della donna, con tanto di centrale di registrazione. Non solo: nella macchina della donna avrebbe posizionato anche un rilevatore gps che forniva in tempo reale informazioni sugli spostamenti della ex e che secondo l'accusa sarebbe stato persino in grado di effettuare registrazioni ambientali.

L'uomo è finito a processo con l'accusa di interferenze nella vita privata. Nell'udienza di ieri c'è stata la sfilata dei testimoni dell'accusa: il titolare dell'azienda che ha effettuato la prima bonifica dell'abitazione, il tecnico incaricato dalla Procura di estrarre i file contenuti nel registratore digitale che immagazzinava le immagini delle telecamere, l'ispettore di polizia che ha condotto le indagini e l'investigatore privato a cui l'imputato si era rivolto con l'intenzione di far emergere le scappatelle.