Infarto mentre scarica il camion, autotrasportatore soccorso dal Suem

Brutta disavventura in mattinata, alle 8.50 circa, per un camionista ceco di 52 anni. L'uomo, mentre stava scaricando il suo mezzo nel parcheggio della ditta "Finextra" di via Aldo Moro, a San Polo di Piave, è stato colto da un infarto. Il trasportatore, sentendo un fortissimo dolore toracico, non ha mai perso conoscenza ed ha subito chiesto aiuto al 118, temendo il peggio. Il 52enne, trasportato dall'elicottero del Suem al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, si trova ora ricoverato presso l'unità coronarica. Sul posto intervenuti anche i carabinieri.