Fuga finita, catturato a San Polo il 30enne evaso dal reparto di malattie infettive

La fuga, durata quasi 24 ore, è terminata in mattinata a San Polo di Piave. E' stato finalmente catturato dalle forze dell'ordine Pericle Puiu, il 30enne romeno ricoverato martedì per una sospetta infezione da tubercolosi (poi gli esami hanno smentito questa ipotesi): l'uomo è stato rintracciato in mattinata. Nella tarda mattinata di giovedì lo straniero era scappato in modo rocambolesco, calandosi da una finestra al terzo piano de reparto di malattie infettive del Ca' Foncello, calandosi con un lenzuolo. Il 30enne, vestito con una tuta nera e pizzetto, era destinatario di un provvedimento restrittivo in carcere ed era vigilato dalla polizia penitenziaria.