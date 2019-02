Ladro assalta ortofrutta, scoperto e arrestato dai carabinieri

Stava tentando di scassinare la porta d'ingresso del negozio ma i suoi movimenti, ed il rumore da lui causato, non sono sfuggiti ad alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme ai carabinieri, permettendo così di arrestare il ladro. L'episodio è avvenuto la scorsa notte, poco dopo mezzanotte, all'esterno del negozio "Il verduraio" di via Mioni a San Polo di Piave. A finire in manette un cittadino marocchino di 24 anni, H.B.: lo straniero è stato bloccato dai militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Conegliano ed è stato arrestato per il reato di tentato furto.

L'arresto è stato convalidato dal giudice ieri mattina presso il tribunale di Treviso: per il giovane magrebino scatterà ora l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in attesa del processo che si svolgerà nei prossimi mesi. Gli investigatori sospettano che il 24enne, residente proprio a San Polo, possa essere autore di altri furti subiti dallo stesso negozio che ha tentato di assaltare l'altra notte. Ad essergli fatale le segnalazioni dei residenti ma anche la vicinanza della pattuglia dei carabinieri che si trovava proprio a pochi passi da dove stava avvenendo il tentativo di furto.