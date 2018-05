Furti nell'ecocentro, scatta l'obbligo di dimora per il ladro

VITTORIO VENETO Aveva rubato del materiale elettronico e ferroso in una piazzola ecologica di San Quirino, nel pordenonese, e minacciato con un grosso pezzo d'asfalto un operaio comunale che lo aveva scoperto dopo aver notato un grosso buco nella recinzione della struttura. L'episodio, avvenuto il 27 luglio 2017, aveva portato ad una denuncia per tentata rapina Hassan Ftaichi, marocchino di 49 anni, residente a Vittorio Veneto: ora i carabinieri di Aviano hanno eseguito nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora nel Comune trevigiano.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal tribunale di Pordenone su richiesta del pm Del Missier. Lo straniero, in base a quanto accertato dai carabinieri, era già stato pizzicato in più occasioni all'interno della struttura pordenonese dove aveva trafugato batterie per automobili, elettrodomestici, televisori, cavi, eccetera.

Il 49enne, secondo il dispositivo, non potrà allontanarsi da Vittorio Veneto dalle 21 alle 6 del mattino: in caso di violazioni scatteranno gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere.