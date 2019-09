Uomo trovato morto in un fossato, era scomparso da due giorni

I vigili del fuoco hanno individuato in mattinata il corpo senza vita di un uomo, l'86enne Cesare Finotto di Lorenzaga di Motta di Livenza, di cui non si avevano notizie da un paio di giorni. Le ricerche sono state avviate stamattina presto e si sono concluse in poco tempo. L'uomo si era allontanato con il suo Ciao da casa, facendo perdere le proprie tracce.

Il signore era riverso in un fossato lungo via Livenza, una strada di campagna di Corbolone di San Stino, a cavallo tra le province di Venezia e Treviso. Non distante dalla sua abitazione. Alle operazioni hanno partecipato i pompieri di Motta, Treviso e del nucleo elicotteri di Venezia. Presenti anche le pattuglie dei carabinieri e la protezione civile. Accertamenti delle forze dell'ordine in corso.