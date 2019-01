Schiacciato dalla carcassa di un'auto, ferito un 35enne

Un operaio 35enne, F.N., di Conegliano, è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, mentre si trovava al lavoro presso l'azienda "Cadore demolizioni" di via Trieste a San Vendemiano. L'uomo, socorso dal Suem 118, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso: ha riportato un forte trauma cranico. Non del tutto chiara la dinamica dell'incidente, su cui sono in corso indagini da parte degli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Sembra che il 35enne si trovasse all'interno di uno dei veicoli da rottamare accatastati nell'area e schiacciato poi da un'altra carcassa d'auto. Presso l'autodemolizione sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.