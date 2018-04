Bancomat fatto saltare in aria con l'esplosivo: ladri a mani vuote

SAN VENDEMIANO Torna a colpire nella Marca la banda dei bancomat. Il colpo, fortunatamente fallito, è avvenuto nella notte tra sabato e Pasqua, a San Vendemiano: nel mirino dei banditi la filiale della Cassa di Risparmio di via De Gasperi. I residenti della zona e dei Comuni limitrofi sono stati risvegliati da un forte boato alle 3.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona, a caccia di indizi utili per identificare i malviventi. Da quanto si è appreso i banditi sarebbero fuggiti a mani vuote. Ingenti invece i danni causati dalla carica esplosiva utilizzata per distruggere lo sportello: gli uffici della banca sono andati semidistrutti.