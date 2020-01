Scippo nel 2007, scatta la condanna ed il carcere per un 55enne

Nel 2007 era stato arrestato a Villorba per uno scippo ai danni di una passante e in precedenza aveva avuto precedenti per spaccio di sostanze di sostanze stupefacenti. Tredici anni dopo per A.A., 55enne trevigiano, si sono aperte le porte del carcere di Santa Bona. L'uomo, dopo serrate ricerche, è stato scovato dagli investigatori della squadra mobile di Treviso e del Commissariato di Conegliano: si nascondeva presso un’abitazione di San Vendemiano, dove aveva trovato dimora insieme alla sua compagna.

Il 55enne deve scontare una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per violenza privata e rapina aggravata; la Procura generale presso la Corte d’Appello di Venezia su disposizione del Proc. Generale Giovanni Francesco Cicero aveva emesso nei giorni scorsi nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione. Al momento del blitz presso l’abitazione l'uomo non ha opposto in nessun modo resistenza ed è stato accompagnato dai poliziotti presso la casa circondariale di Treviso.

E' socialmente pericoloso, scatta l'avviso orale per un 21enne

Nella giornata di ieri, giovedì è stato inoltre rintracciato dagli agenti delle volanti del Commissariato di Conegliano un cittadino senegalese di 21 anni, gravitante di solito presso l’area del Biscione, cui è stata notificata la misura dell’Avviso orale del Questore (predisposta dalla Divisione Anticrimine della Questura della Treviso) con prescrizioni e divieto di frequentare determinati luoghi, in quanto persona ritenuta socialmente pericolosa per la sicurezza pubblica: lo stesso era stato denunciato poche settimane fa in possesso di un coltellino a serramanico.