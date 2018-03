Seconda notte del "Sonny Boy" con musica live dedicata ai selfie

SAN VENDEMIANO Sabato 31 marzo tornano al MICASA di San Vendemiano le NOTTI SONNY BOY, tre serate speciali per rendere omaggio allo storico locale della Marca Trevigiana, per più di 20 anni un vero punto di riferimento per la musica live di tutto il Nord Est. La seconda NOTTE SONNY BOY è dedicata ad un'istituzione dei nostri tempi "social": il selfie. '80 VOGLIA DI SELFIE è il titolo dell'originale party-night, un grande viaggio nella disco-music dagli anni '80 ai giorni nostri, accompagnati dalla musica dal vivo e dall'intrattenimento dei Vertical Smile. Durante tutta la festa sarà possibile scattare e condividere i celebri "autoritratti" da smartphone: al termine della serata, la Maglieria Follow premierà i selfie più originali e gli outfit più stravaganti. I VERTICAL SMILE sono una cover band specializzata nella musica pop italiana. La loro particolarità è quella di accompagnare ogni concerto con coinvolgenti performance e improvvisazioni, capaci di rendere gli spettatori una parte integrante dello show. La formazione è costituita da Franco Colledel alla voce, Andrea Trevisanut alla chitarra, Paolo Tocchet al basso ed Alessandro Todde alla batteria.

“La festa di riapertura del Sonny Boy, andata in scena nello scorso fine settimana, è stata un successo inaspettato – chiarisce Enrico Vesco, fondatore e titolare del vecchio Sonny Boy - quel vecchio locale di San Fior è rimasto nel cuore di tanti. Sabato proveremo a lanciare una nuova festa al Micasa di San Vendemiano, una Notte Sonny Boy per riverere le stagioni d'oro della Disco Music passo dopo passo, selfie dopo selfie. Se le NOTTI SONNY BOY continueranno ad avere successo, coltiviamo l'ambizione di lanciare presto un nuovo contest musicale che dia l'opportunità alle giovani band di fare tanta, ottima musica dal vivo, così da ricreare quello straordinario fermento che si viveva nel NordEst a cavallo tra gli anni '80 e '90. ”L'ultima NOTTE SONNY BOY è in programma giovedì 19 aprile: "A CENA CON LA STORIA: LE ORME feat. DAVID CROSS (ex King Crimson) – Italian Tour 2018".