Maxi furto di stecche di sigarette al deposito tabacchi: colpo da 40mila euro

SAN VENDEMIANO Ammonta ad almeno 40mila euro il bottino di un furto messo a segno giovedì, poco dopo le 21, presso un deposito di tabacchi che si trova in via Olivera a San Vendemiano. Ignoti, dopo aver sfondato con un'auto il portone d'ingresso, sono penetrati all'interno prendendo ben 19 scatoloni di "bionde" che erano destinate alla spedizione in tabaccherie del Friuli. A dare l'allarme un uomo che si trovava in un magazzino vicino a quello in cui è avvenuto il colpo. Sull'episodio indagano ora gli uomini del Commissariato di Conegliano. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona. I ladri avrebbero utilizzato almeno due mezzi per trasportare la refurtiva, destinata probabilmente ad essere ricettata. Non si esclude infatti il furto su commissione.